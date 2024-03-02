"روان" تحقق المركز الثاني جمهورياً فى مسابقة حفظ القرآن الكريم

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام اللغة العربية) في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية. وفازت الطالبة روان عزت ورداني - المدرسة الفنية الثانوية للبنات بالحادقة - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطالبة روان ، كما قدمت الشكر الى توجية عام اللغة العربية بالمديرية ، وذلك عرفانا للجهد المتميز والأداء الفعال والعطاء الزاخر والذي توج بتحقيق هذا الانجاز الديني لمحافظة الفيوم على مستوى الجمهورية.

مسابقة كانجارو

ومن جهه اخرى شارك طلاب وطالبات مدارس محافظة الفيوم، فى مسابقة كانجارو الدولية "مصر 2023" على مستوى الجمهورية ، وحققت مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية مراكز متقدمة ومشرفة على مستوى الجمهورية.

في الصف الأول فازت التلميذة تاليا إسلام حسن - مدرسة يوتوبيا الخاصة للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية. ( جائزة مالية كبيرة - ميدالية المركز الأول على مستوى الصف الأول).

وفازت التلميذه لانا بهاء الدين أحمد، مدرسة يوتوبيا الخاصة للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية بالمركز الثاني على الصف الأول على مستوى الجمهورية (ميدالية المركز الثاني على مستوى الصف الأول). وفازت التلميذه جوليا محمود شوقي محمود، مدرسة يوتوبيا الخاصة للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية بميدالية تميز على الصف الأول.

وفي منافسات الصف الثالث فازت التلميذة مريم محمد يحي محمود ، مدرسة يوتوبيا الخاصة للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية بميدالية المركز الأول على الصف الثالث.

كما فاز بميدالية تميز على الصف الثالث كل من التلميذ أمن محمد رشاد ، والتلميذ فهد شريف معوض عبدالله، مدرسة يوتوبيا الخاصة للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية، والتلميذ محب سامح رشدي مهنى - المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم الجديدة، والتلميذ بدر أحمد محمود محمد - مدرسة الفاروق الخاصة للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية.

و تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة ، وقدمت الشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على الطلاب بمدرسة يوتوبيا الخاصة للغات - ومدرسة الفاروق الخاصة ، والمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم الجديدة ، وإدارة شرق الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالية لطلاب مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية في المسابقات الدولية.