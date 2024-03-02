الفيوم تحصد مركز أول وثاني جمهورياً في مسابقة "كانجارو" الدولية

شارك طلاب وطالبات مدارس محافظة الفيوم، فى مسابقة كانجارو الدولية "مصر 2023" على مستوى الجمهورية ، وحققت مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية مراكز متقدمة ومشرفة على مستوى الجمهورية.

في الصف الأول فازت التلميذة تاليا إسلام حسن - مدرسة يوتوبيا الخاصة للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية. ( جائزة مالية كبيرة - ميدالية المركز الأول على مستوى الصف الأول).

وفازت التلميذه لانا بهاء الدين أحمد، مدرسة يوتوبيا الخاصة للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية بالمركز الثاني على الصف الأول على مستوى الجمهورية (ميدالية المركز الثاني على مستوى الصف الأول). وفازت التلميذه جوليا محمود شوقي محمود، مدرسة يوتوبيا الخاصة للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية بميدالية تميز على الصف الأول.

وفي منافسات الصف الثالث فازت التلميذة مريم محمد يحي محمود ، مدرسة يوتوبيا الخاصة للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية بميدالية المركز الأول على الصف الثالث.

ميداليات تميز..

كما فاز بميدالية تميز على الصف الثالث كل من التلميذ أمن محمد رشاد ، والتلميذ فهد شريف معوض عبدالله، مدرسة يوتوبيا الخاصة للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية، والتلميذ محب سامح رشدي مهنى - المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم الجديدة، والتلميذ بدر أحمد محمود محمد - مدرسة الفاروق الخاصة للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية.

و تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة ، وقدمت الشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على الطلاب بمدرسة يوتوبيا الخاصة للغات - ومدرسة الفاروق الخاصة ، والمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم الجديدة ، وإدارة شرق الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالية لطلاب مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية في المسابقات الدولية.