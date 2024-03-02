القسام تفجر منزل مفخخ في قوة صهيونية وتقضي على 7 جنود

أعلنت كتائب القسام، أن مجاهدوها تمكنوا من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعبوتين مضادتين للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود .

وأضافت القسام في بيان لها، أنه تم إيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

على جانب آخر، قال الناطق العسكري لسرايا القدس "أبو حمزة"، إنهم يواصلون ثباتهم أمام آلة الحرب الصهيونية وحرب الإبادة الواضحة، على مدار 5 أشهر من معركة طوفان الأقصى.

وفي السطور التالية أبرز ما قاله أبو حمزة:

أقول لشعبنا الذي تحمل ما لا تطيقه الجبال نحن نتقاسم معكم الألم والمعاناة والصمود.

لن نوقف مقاومتنا حتى اندحار الاحتلال عن غزة وعن كل فلسطين

نعلن استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في غزة ولبنان والعراق واليمن

نقول لنتنياهو إن مسألة اليوم التالي في القطاع لا يحددها إلا المجاهدون

على مدار الأيام الماضية نفذنا العديد من المهام القتالية المتنوعة ضد قوات الاحتلال

قبل أيام أوقعنا جميع أفراد قوة صهيونية في حي الزيتون قتلى وأشلاء

أدعو أمتنا العربية والإسلامية إلى أن يكون اليوم الأول من رمضان يوما عالميا لنصرة غزة

أقول لشعبنا في الضفة والقدس المحتلة انفروا خفافا وثقالا لمهاجمة العدو

المقاومة ستستمر طالما استمر الاحتلال

نقول لشعبنا أنتم عنوان الكرامة والإباء وتيجان الرؤوس ولن نوفيكم حقكم مهما شاركناكم الألم والجراح

نواصل التصدي والدفاع عن تراب فلسطين في الضفة الغربية وكافة محاور القتال في قطاع غزة بكافة تشكيلاتنا العسكرية

شهر رمضان هو شهر الصيام والنفير وندعو أمتنا لكسر الصمت وليكن شهر رمضان شهر الرعب والقلق على العدو الصهيوني

ندعو لأن يكون اليوم الأول من شهر رمضان يومًا عالميًا لنصرة غزة بالنفير الجاد في كل الساحات

قبل أيام أوقعنا جميع أفراد قوة صهيونية في حي الزيتون قتلى وأشلاء

نقول لشعبنا في الضفة والقدس انفروا خفافاً وثقالاً لمهاجمة العدو