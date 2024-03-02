النقل تنفي تأجيل تنفيذ مشروع سكة حديد سيوة – جرجوب توفيراً للنفقات

أصدرت وزارة النقل بياناً اعلامياً نفت فيه ما تناولته عدد من المواقع الالكترونية تحت عنوان " مصر تؤجل تنفيذ مشروع سكة حديد سيوة – جرجوب " توفيراً للنفقات حيث تؤكد وزارة النقل أن هذا الخبر عار تماما من الصحة مؤكدة على الحقائق التالية :-



1. تضمن الخبر ان اسم المشروع هو مشروع خط سكة حديد سيوه جرجوب في حين ان المشروع هو مشروع انشاء خط سكة حديد جديد سملا جرجوب وإعادة تأهيل خط سملا السلوم بطول اجمالي 300 كم

2. المشروع مدرج بالفعل بخطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر



3. تم الإنتهاء من إعداد التصميمات واعداد كافة الدراسات البيئية والاجتماعية والإقتصادية والفنية الخاصة بالمشروع

4. تم البدء في تنفيذ وانشاء خط سكة حديد سملا جرجوب بطول 26.300 كم من كم 67.200 على خط سملا السلوم (بالقرب من محطة سكة حديد زيوار ) بإتجاه ميناء جرجوب



5. يتم تنفيذ هذا المشروع في إطار المشروع الشامل لإنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة بجرجوب ومنها (ميناء جرجوب البحري ومشروع إنتاج الهيدروچين الأخضر من الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة " الرياح الشمس")

6. تهيب وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل والحصول علي المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية حتي لا تتسبب المعلومات المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام