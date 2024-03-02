مؤتمر خبراء الضرائب العرب يبحث الضرائب المستقبلية وأهداف التنمية المستدامة

ناقش خبراء الضرائب العرب "الضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة خلال فعاليات المؤتمر الاول لاتحاد خبراء الضرائب العرب اليوم "، برئاسة الاستاذ الدكتور مصطفى محمود عبدالقادر مستشار الضرائب الدولية بالأمم المتحدة رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق و"المقرر"الدكتور على حماد على المستشار الضريبي بالأمم المتحده ويقوم بالتعقيب كلا من أ.د نيفين مكرم استاذ الذكاء الإصطناعي – أكاديمية السادات عميد مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي وعلى سعد الاوجلي المدير بالادارة التنفيذية – مصلحة الضرائب الليبية وخالد طلعت ابراهيم ابو زهره محاسب وخبير الضرائب الدولية والاستاذ نور الدين فريعه الخبير الجبائى مكتب B.D.O للاستشارات العالمية الضريبية تونس .

استعرضت الجلسة عدد من الابحاث الأول بعنوان " دور الذكاء الاصطناعي في الحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي التعسفى للشركات متعددة الجنسيات " للباحثة ساره دياب باحثة دكتوراه في المحاسبة الضريبية وبحث أخر بعنوان" دور الضرائب في التنمية المستدامة " يقدمه الدكتور محمود محمد حجاجي دكتور الاقتصاد و المالية العامة والباحث في الشئون القانونية والاقتصادية.

وأعقب الجلسة إصدار البيان الختامي وأعلان توصيات المؤتمر والاعلان عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين اتحاد خبراء الضرائب العرب مع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة .

وانطلق اليوم السبت، المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وبحضور عربي وعالمي.

شارك في المؤتمر السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء راعى المؤتمر، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزاله المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية-الجايكا، وخبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي في الوطن العربي والعالم.

تضمن المؤتمر محاور أربعة رئيسية: "الذكاء الإصطناعى وتأثيراته على التشريعات الضريبية، وآليات تطوير الأدارات والمؤسسات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة فى ظل تطبيقات الذكاء الإصطناعى، واقع النظم الضريبية العربية ومدى قدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعى، والضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة".

جدير بالذكر أن إتحاد خبراء الضرائب العرب ( FATE ) منظمة عربية دولية تعمل فى نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية من أجل خلق بيئة ومناخ قادر على تعزيز الإستثمارات العربية وتطوير الخبرات والمهارات الضريبية بين خبراء الضرائب العرب لبناء مجتمع ضريبى عربى لديه الوعى والثقافة الضريبية قادر على التعاون والتنسيق بين كافة الإدارات والأجهزة والمؤسسات والجمعيات وغيرها التى تتعامل فى المنظومة الضريبية لبناء جسور من التعاون والثقة المتبادلة لتعزيز وتحسين السياسات والأجهزة الضريبية وتطوير إدراك المجتمع العربى لأهمية الضرائب فى ظل نظام عالمى متغي