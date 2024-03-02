رمضان ٢٠٢٤.. ترجمة مسلسل عتبات البهجة بلغة الإشارة (للتفاصيل)

أعلنت شركة العدل الجروب، عن قيامها بترجمة مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الشركة المنتجة للمسلسل، عبر صفحتها قائلة : " إيمانًا بأهمية التفاهم والإحترام تجاه أبناءنا ذوي الإعاقة القادرون باختلاف وتماشيًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحمل المسئولية والعمل المشترك لتحسين أوضاعهم، أعلنت شركة العدل الجروب، عن قيامها بترجمة مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارةلتوفير الإتاحة لأكثر من 7,5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع.. دعمًا للتجربة الإنتاجية الأولى من نوعها في الوطن العربي.



ومن المقرر عرض مسلسل "عتبات البهجة" في شهر رمضان الكريم 2024

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

رؤية تلفزيونية و إشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.