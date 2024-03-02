التحقيق حول مصرع سيدة صدمها قطار

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد في أوسيم.

وكشفت التحقيقات أن أثناء عبورها السكك الحديدية للقطار من مكان غير مخصص للعبور، صدمها القطار، مما أسفر عن مصرعها، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

زكانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع سيدة صدمها قطار في منطقة بشتيل في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين مصرع السيدة تم تحديد هويتها، صدمها قطار خلال عبورها السكة الحديد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.