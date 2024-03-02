عاجل
الأرصاد تعلن موعد بداية فصل الصيف 2024
السبت 02 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الكويت تحظر المسيرات والتجمعات دون ترخيص مسبق

الشيخ فهد اليوسف
الشيخ فهد اليوسف الصباح

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت أنه بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح، فإنه سيتم منع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة.

وأهابت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالجميع الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات، مؤكدة أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقا للقانون ويعرض للمساءلة القانونية، كما يمنع نشر أي إعلانات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.
وأوضحت وزارة الداخلية أنها لم تصدر أي تصريح لإقامة أي تجمع مشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناشد الجميع ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن.

مواد متعلقة

الكويت تقر اتفاقيتين مع روسيا والصين للتعاون العسكري والتطوير الإسكاني

الكويت تمنح مخالفي الإقامة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم

الكويت تندد بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة

7 عروض تنافس على جوائز مهرجان الكويت المسرحي الـ23

انتخابات الكويت الخميس قبل الأخير من رمضان

الطائرة الإغاثية الـ44 من الجسر الكويتي لأهالي غزة تصل إلى العريش
الجريدة الورقية