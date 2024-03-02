قوات الأمن تنجح في مطاردة مسجل خطر بمركز كوم امبوا باسوان

شهدت منطقة عزبة حجاجي بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومسجل خطر مما أسفر عن مصرع المسجل الخطر وتم نقل جثته إلى مشرحة كوم أمبو لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأصابة طفلة أثناء طلق النار وتم نقلها الي مستشفي أسوان لتلقي العلاج .



حيث وصلت معلومات سرية، إلى الجهات الأمنية عن تواجد مسجل خطر بعزبة حجاجى، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان تواجد المسجل الخطر وفور وصولهم بدأ المسجل الخطر فى إطلاق النار وتم تبادل إطلاق النار معه واسفر عن مصرعه، وتم نقله بواسطة سيارات الإسعاف إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تبين أن المسجل الخطر يدعى عبدالله سليمان سالم، 20 سنة، ويقيم بعزبة سبيل العرب، والطفلة مكة ايمن عبدالباسط، 6 سنوات من البراديس.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة .