عمل القليوبية تعلن عن توافر 366 فرصة عمل خالية

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية توافر 366 فرصة عمل شاغرة، ضمن نشرتها القومية للتوظيف لمطلع شهر مارس الجاري، والتي شملت عددًا كبيرًا من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة.

وأشار محافظ القليوبية أن وظائف مديرية العمل تأتي في إطار مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية و الصحية.

مشيرا أنه يمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية، عبر مكاتب العمل في كل مدن المحافظة ومديرية، للعمل بمجمع المصالح الحكومية ببنها كورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة في مواعيد العمل الرسمية وطوال ايام الاسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.



كما أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية النصف شهرية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها، مشيرا إلى توافر 366 فرصة في 4 شركات كبرى بالقليوبية بمرتبات مجزية، تصل إلى 4500 جنيه، وهي كالتالي:

70 عامل أورلية

15 مشرف جودة

35 عامل اأوفر

50 عامل سنجر

50 عامل إنتاج

25 مراقب جودة

50 عاملة تشطيب

20 عامل مكوي

10 مهندس جودة

10 لوجيستيك

10 محاسبين

10 مهندس زراعي

10 إداري

1 عامل زراعي .