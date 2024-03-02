التنمية المحلية تتابع جهود القليوبية في رفع كفاءه النظافة

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة القليوبية في تنفيذ أعمال رفع كفاءه النظافة العامة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وقام اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية بمدينتي الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.

وشملت الجولة المرور على مدينة الخصوص بمحور الخصوص الجديد، والشارع الجديد، ومحور الفريق العصار والمرور بشارع 135، وشارع 15 مايو، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

وتفقد المحافظ محور مدينة الخصوص، موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من علي الجانبين ، والاهتمام بصيانة المعدات ، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة، ورفع الباعة الجائلين من علي محور الخصوص لعدم أحداث عرقله في السير.

ووجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

واستكمل المحافظ الجوله بتفقد محور الفريق العصار وشارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعه سير أعمال النظافة مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

وتابع أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وجه "محافظ القليوبية الإهتمام بالإشراف ومتابعة اعمال النظافة وتوجيه المنظومة بإستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء .