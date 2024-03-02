مدير عام تعليم نجع حمادي يستقبل المستشار العسكري بقنا

استقبل الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، يرافقه المهندس حازم زيدان مدير التعليم الفني وأحمد أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة، اليوم السبت، العميد أركان حرب محمد الكومي المستشار العسكري بقنا، وذلك خلال زيارته لتفقد مدارس التأسيس العسكري بنجع حمادي.

حيث أجري الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، العميد أركان حرب محمد الكومي المستشار العسكري بقنا، و مرافقيهما، مدرسة نجع حمادي الزخرفية العسكرية، ونجع حمادي الصناعية الميكانيكية العسكرية بنجع حمادي، حيث جري تفقد الفصول الدراسية، والتدريبات العسكرية للطلاب بالمدرستين، واطمئنا علي سير العملية التعليمية، والانضباط الإداري بالمدرستين.

من جانبه أكد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي، علي أهمية مدارس التأسيس العسكري، حيث يعتبر ذو أهمية كبيرة في العديد من جوانب شخصية الطالب، فهو يحقق نوعاً من الفطام النفسي والاجتماعي للطالب عن أسرته، من خلال تعلم قيم النظام والانضباط التي قد يفتقدها في حياته، كما أنه يحقق نوعًا من التهذيب لانفعالات الطلاب في مرحلة المراهقة والتي تتميز بالثورة الانفعالية.

و أضاف وزيري، يمهد التأسيس العسكري للطالب الانتقال إلى الحياة العسكرية بعد تخرجه في الجامعة، كما ييسر عليه قضاء فترة التربية العسكرية خلال سنوات الجامعة، و يفيد الطلاب الذين لا تتوافر فيهم شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية لسبب أو لآخر في التعرف على بعض قيم وعادات الانضباط العسكري، كما أنه يقلل من حدوث المشاجرات بين الطلاب في المدارس الثانوية أو عدم التزامهم بالقواعد والقوانين المدرسية في ضوء وجود لائحة للجزاءات والعقوبات للمقصرين، ويجعل الطلاب لديهم احترام وهيبة للمدرسة، فضلا عن إسهامه في توفير الطالب لوقته للتركيز على الاستذكار بدلاً من تضييعه في المشاحنات مع زملائه.