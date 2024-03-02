حزب الله يقصف قواعد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" منذ قليل قصف ثكنة راميم وموقعي الراهب والبغدادي بالأسلحة الصاروخية.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:55 من بعد ظهر يوم الجمعة 01-03-2024 تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية.
وأضاف حزب الله: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:55 من بعد ظهر يوم الجمعة 01-03-2024 موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:40 من بعد ظهر يوم السبت 02-03-2024 موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقالت القناة 12 العبرية: حزب الله أطلق صاروخًا تجاه قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان دون أن تدوي صفارات الإنذار