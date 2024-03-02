محافظ القليوبية يفتتح «أهلًا رمضان» بقرية ميت عاصم

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، السبت، معرض «أهلًا رمضان» بقرية ميت عاصم بمركز بنها لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وتفقد محافظ القليوبية مصنعين لتعبئة المواد الغذائية لمتابعة سير العمل، والتأكد من جودة الإنتاج بحضور كل من عيد عبدالله أبوزيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من مسؤولي المحافظة والتموين.

وأكد محافظ القليوبية أن هذا المعرض تنظمه مديرية التموين بالقليوبية بالتعاون مع عدد من كبرى شركات ومصانع الأغذية، ويتضمن مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة حوالي 20% عن أسعار السوق المحلية، مؤكدًا أهمية هذه المعارض في تخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان.