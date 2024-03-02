بعد نجاح حفله الأول.. تامر عاشور يلتقي جمهوره بحفل إضافي الليلة بالكويت

يستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفلاً غنائيًا إضافيًا في دولة الكويت، اليوم السبت، بعد نجاح حفله الأولى الذى أحياه أمس هناك، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، يأتى ذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان احتفل المطرب تامر عاشور مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنية هيجيلي موجوع كأفضل أغنية على اليوتيوب.

ونشر تامر عاشور الأغنية وعلق عليها قائلًا: «المركز الـ13 على العالم كأفضل music video على اليوتيوب، والمركز الـ75 على العالم كأفضل أغنية على اليوتيوب والمركز الأول في جميع الدول العربية.. ألف شكر لجمهوري في كل مكان».



وكان طرح المطرب تامر عاشور مؤخرًا أغنية بعنوان "عديت"، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتعاون تامر عاشور فى الأغنية مع الشاعر تامر حسين، وألحان غريب وتوزيع توما.

كلمات أغنية "عديت"

عديت جنبى أتمنيت، ربى يجمعنا وتبقى شريكي ف حضن وبيت، ذهول حالة ذهول، قلت اللي عندي وانت ياللا ياللا قول، مستني إيه بقى، قلبي خلاص لقا، اللي أنا نفسى أهنن فيه، واللي أدادية كده، إيه الضحكة دي إيه ده، جناني بيك عدى الخيال، افتح قوسين، واكتبني معجب حاله حال.

وكان احتفل الفنان تامر عاشور مؤخرًا بحفل زفافه على المذيعة نانسي نور وذلك وسط حضور عدد من الفنانين كان من بينهم رامى جمال ومصطفى حجاج وأنغام وأوس أوس وهيثم شاكر ومحمد حماقي والمايسترو هانى فرحات وغيرهم.