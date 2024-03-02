بحضور جماهيري ضخم.. تامر عاشور وشرارة وفتوني أضاءوا ليالي حديقة الشهيد

أجواء استثنائية مميزة عاشها جمهور حديقة الشهيد في الكويت على وقع اغنيات نجوم الطرب العربي، حيث أحيا الفنان تامر عاشور حفلين مميزين يومي الجمعة والسبت سجلا فيهما حضورا جماهيريا كبيرا على مدار يومين و كان لافتا حجم التفاعل الكبير مع تامر خلال الأمسيتين.

وأعرب تامر عاشور بسعادته بلقاء الجمهور الكويتي في الاحتفالات بالأعياد الوطنيّة.

وأكد حرصه على وضع جدول مميز ومختلف على مدار الحفلين وثمن "تامر" النجاح الكبير لأغنية "هيجيني موجوع" لافتا إلى أنه يجهز لألبوم غنائي جديد سوف يرى النور قريبا.

تامر عاشور

وأطل تامر عاشور، على الجمهور ليقدم باقة متنوعة من أغنياته المميزة المعروف بها مثل "عشت معاك حكايات " و " بحبك وخايف " و "تسلم " و " كلموها عني " و " بقول عادي " وغيرهم الكثير .

بينما التقى الجمهور في حفل الخميس الفنانة الأردنية نداء شرارة التي قدمت أمسية استثنائية طربية انتقت خلالها العديد من الأغنيات المميزة لرموز الأغنية العربية لتتنقل برشاقة بين مختلف القوالب الموسيقية.

تامر عاشور

وعبرت نداء شرارة، في تصريحات صحفية عن سعادتها بالعودة للغناء في الكويت متوجهة بالتهنئة لأهل الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، مشددة أنها تحرص على انتقاء الأغنيات التي تنال إعجاب الجمهور، مشيدة بحسن التنظيم والتفاعل الكبير معها طوال الحفل.

واستقبل الجمهور نداء شرارة، بعاصفة من التصفيق وكان واضحا التناغم بين شرارة والحضور الذين رددوا معها العديد من الأغنيات لاسيما أغنيتها الأخيرة " و معاك " فضلا عن " ست البنات" و " حدوتة منسية" وغيرهم خصوصا من أرشيف كبار المطربين مثل أم كلثوم و عبدالحليم.

أما الفنانة مها فتوني التي غنت في الكويت للمرة الأولى ثمنت تلك الإطلالة وأعربت عن سعادتها بالتفاعل الجماهيري الكبير، مؤكدة أن للجمهور الكويتي ذائقة مميزة وأنها لمست هذا الأمر من خلال تفاعلهم مع الأغنيات الطربية مثل "الصبر جميل".

وقالت مها، إنها بصدد الاعداد لمجموعة من المشاريع الفنية التي ستكشف عنها تباعا لافتة إلى أن تقديم دويتو مع أي فنان يتوقف على تهيؤ الظروف لذلك الأمر.

الحفل

وانتقت فتوني، خلال وصلتها باقة متنوعة من الأغنيات خصوصا إصدارها الأخير" متقلقش" فضلا عن انتقاء مجموعة من الأغنيات الطربية المميزة التي ادتها بمهارة وتمكن فنالت الاستحسان واستحقت التحية.

بينما كان كورال روح الشرق مسك ختام الحفل الأول، الكورال الذي ذاع صيته في مصر والوطن العربي وأصبح يحظى باهتمام الجمهور الخليجي والكويتي على وجه الخصوص اشاع جوا من البهجة بين الجمهور وقدموا ميدلي لأعمال نخبة من المطربين واستحضروا التراث عندما مزجوا ببراعة بين أغنيات عبدالحليم حافظ فضلا عن بعض الأغنيات الخليجية لاسيما الكويتية واتسم اداءهم بالتناغم والرقي واستحقوا تحية الجمهور.

هذا ومن المقرر أن تستضيف حديقة الشهيد حفل ثالث يجمع بين الفنانين عبدالعزيز الضويحي و يوسف العماني يوم 7 مارس الجاري بعنوان "ليلة العود" على المسرح المكشوف لتكون مسك ختام " ليالي حديقة الشهيد".

وكان احتفل المطرب تامر عاشور مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنية هيجيلي موجوع كأفضل أغنية على اليوتيوب.

ونشر تامر عاشور الأغنية وعلق عليها قائلًا: «المركز الـ13 على العالم كأفضل music video على اليوتيوب، والمركز الـ75 على العالم كأفضل أغنية على اليوتيوب والمركز الأول في جميع الدول العربية.. ألف شكر لجمهوري في كل مكان».



وكان طرح المطرب تامر عاشور مؤخرًا أغنية بعنوان "عديت"، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتعاون تامر عاشور فى الأغنية مع الشاعر تامر حسين، وألحان غريب وتوزيع توما.

كلمات أغنية "عديت"

عديت جنبى أتمنيت، ربى يجمعنا وتبقى شريكي ف حضن وبيت، ذهول حالة ذهول، قلت اللي عندي وانت ياللا ياللا قول، مستني إيه بقى، قلبي خلاص لقا، اللي أنا نفسى أهنن فيه، واللي أدادية كده، إيه الضحكة دي إيه ده، جناني بيك عدى الخيال، افتح قوسين، واكتبني معجب حاله حال.

وكان احتفل الفنان تامر عاشور مؤخرًا بحفل زفافه على المذيعة نانسي نور وذلك وسط حضور عدد من الفنانين كان من بينهم رامى جمال ومصطفى حجاج وأنغام وأوس أوس وهيثم شاكر ومحمد حماقي والمايسترو هانى فرحات وغيرهم.