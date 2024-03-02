رفع 30 طن مخلفات قمامة بقرية بهجورة بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لقرية بهجورة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، بشن حملة لرفع المخلفات بالشوارع، وذلك بحضور محمود وزيرى سكرتير الوحدة المحلية القروية.

حيث استهدفت حملة اليوم قرية بهجورة الام والصماصمة ونجع كامل وعزبة ناصر ومنطقة الشادر وسور موقف الموجه للشادر، تم خلالها رفع حوالى 30 طن قمامة ومخلفات واتربة، بكافة أنحاء الوحدة القروية حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

من جهته شدد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

مضيفاً ان ذلك يأتى حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.