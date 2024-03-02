سكرتيرعام البحيرة يشهد لقاء "تصدوا معنا" بقصر ثقافة أبو المطامير

شهد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة واللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة والمشرف على قطاع الشباب لقاء تصدوا معنا مع شباب محافظة البحيرة بقصر ثقافة أبو المطامير وذلك بحضور اللواء محمد عيسى عمار - رئيس مركز ومدينة أبو المطامير و الدكتور محمد حسن - معاون وزير الشباب والرياضة و الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة والعقيد احمد عبدالمجيد - خبير الإتصال السياسي والعلاقات الدولية و جمال رائف - الكاتب والباحث السياسي.

حيث يأتى اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات التى تتم فى كافة محافظات الجمهورية وضمن البرنامج القومى لمواجهة الشائعات و تأثيرها على الأمن القومى.

وأكد السكرتير العام أن مبادرة "تصدوا معنا" هي حملة توعوية موسعة على نطاق جميع المحافظات سيشارك فيها الشباب المصري بكافة فئاته المختلفة ،كما أشار إلى ضرورة مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث علي نشر مزيد من الوعي بالقضايا المعاصرة، وإعداد جيل قادر من الشباب على مواجهة الشائعات، وعدم الانصياع وراء الإعلام الخارجي الهدام والمروج للشائعات وزرع الإحباط لدى الشباب المصري، والقيام بدورنا تجاه وطننا مصر حمايةً لحاضره وصوناً لمستقبله. يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة / نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن سلسلة لقاءات التوعية ضد مخاطر الشائعات و التعرف على تطلعات شبابنا و إطلاعهم على أهم الاحداث الجارية برؤية تحليلية علمية ، بهدف تحصين جدار الوعى لديهم