حفل لتكريم المعلمين بمدرسة الثانوية الفنية التجارية المشتركة بقنا

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، حفل تكريم عدد من المعلمين لبلوغهم السن القانوني للمعاش بمدرسة الثانوية الفنية التجارية المشتركة التابعة لادارة قنا التعليمية، وذلك بحضور الدكتور نجم أحمد مدير عام التعليم الفني وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والدكتورة سحر صالح مدير إدارة المدرسة ولفيف من القيادات التعليمية وأسر المحتفى بهم.

استهل الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم وقدم طلبة وطالبات المدرسة عدد من الفقرات الفنية المتنوعة منها القصائد الشعرية والإنشاد الدينى والفقرات الفنية.

وأكد وكيل الوزارة على المكانة العظيمة التي يحتلها المُعلم، وعن فضله الكبير في تعليم النشء والشباب، مشيراً إلى أن المُعلم يقوم ببذل مجهود كبير في التربية والتعليم من أجل النهوض بأبنائه الطلاب ، من خلال تأثيره القوي في الشباب والنشء ، لذا كان لزاماً علينا تكريمه وتقدير جهوده الكريمة في الرقي بالعملية التعليمية .

كما وجه السيد رسالة للمعلمين والطلاب بالمدرسة قائلا إن التعليم الفني يحظى بإهتماماً كبيراً من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث اتجهت الوزارة خلال الاعوام السابقة فى فتح مجالات لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تهدف لتعزيز قدرات الطلاب المهنية وتخريج جيل جديد مؤهل لمواكبة احتياجات سوق العمل ولابد من كل طالب ان يحدد هدفه ويسعى للوصول اليه من خلال التوجيه والارشاد والتعليم.

وأضاف الدكتور نجم احمد مدير عام التعليم الفني اهمية تدريب الطلاب والطالبات و أن التعليم الفني يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية خاصة بعد تطبيق منهجية الجدارات بمدارس التعليم الفنى.

وفى ختام الحفل كرم وكيل الوزارة ومدير عام التعليم الفني المعلمين المحتفى بهم وتسليمهم شهادات تقدير تكريماً لجهودهم خلال سنوات عملهم، متمنياً له دوام الصحة والسعادة.