خلال أيام.. افتتاح عيادة خارجية للتأمين الصحي ببسيون

أكد الدكتور تامر مدكور مدير عام التأمين الصحى بمحافظة الغربية، فى تصريحات خاصة للوفد عن افتتاح عيادة خارجية مميزة فى بسيون لخدمة أكثر من 250 الف منتفع خلال أسابيع قليلة.

وستقدم العيادة خدمة مميزة للمنتفعين لتميزها وربطها بأحدث تقنيات خدمة العملاء وصرف الأدوية.

وقال " مدير عام التأمين الصحى " ان مركز ومدينة بسيون فيها بالفعل عيادات خارجية ولكن مع افتتاح العيادة الجديدة بكل التخصصات ستضيف للمنتفع خدمة متميزة تقلل من التزاحم وذلك لاستخدام نظام الحجز الألكترونى مع ربط العيادة بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحى والمستشفيات والمراكز المتعاقدة.

وأشار أن منظومة التأمين الصحى فى الغربية تشهد تطورا كبيرا وتوسعات سهلت على المنتفعين التعامل وتقليل زمن التواجد بالعيادات

كما ان عيادة بسيون التى تكلفت نحو 10 مليون جنيه ستكون باكورة الإفتتاحات لعيادة ومستشفيات جديدة للتأمين بالغربية