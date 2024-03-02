مجزرة جديدة استهدفت نازحين قرب مستشفى الإماراتي غرب رفح.. فيديو

قالت مصادر فلسطينية، إن قصفًا إسرائيليًا، وقع منذ قليل، استهدف نازحين قرب المستشفى الإماراتي غرب رفح، أسفر عنه شهداء وجرحى.

وأعلنت مواقع فلسطينية، أن القصف أسفر عنه 10 شهداء على الأقل وعشرات الجرحى نتيجة استهداف غارة حربية إسرائيلية خيمة النازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

مشاهد مرعبة..

اللحظات الأولى للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب المستشفى الإماراتي غرب رفح بعد قصفه خياماً وتجمعاً للأهالي. pic.twitter.com/4CVwkR2tb6 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) March 2, 2024

على جانب آخر، قال مُدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن مستوى الدمار المحيط بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة "يفوق الكلمات".. مجددًا دعوته إلى وقف إطلاق النار بالقطاع.