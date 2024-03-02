السبت 02 مارس 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مجزرة جديدة استهدفت نازحين قرب مستشفى الإماراتي غرب رفح.. فيديو

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

 قالت مصادر فلسطينية، إن قصفًا إسرائيليًا، وقع منذ قليل، استهدف نازحين قرب المستشفى الإماراتي غرب رفح، أسفر عنه شهداء وجرحى.

 وأعلنت مواقع فلسطينية، أن القصف أسفر عنه 10 شهداء على الأقل وعشرات الجرحى نتيجة استهداف غارة حربية إسرائيلية خيمة النازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 على جانب آخر، قال مُدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن مستوى الدمار المحيط بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة "يفوق الكلمات".. مجددًا دعوته إلى وقف إطلاق النار بالقطاع.

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