محافظ أسوان يكلف وحدة أيادى مصر للمشاركة بمهرجان" القاهرة الدولى للتمور "

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحدة أيادى مصر بالمحافظة بقيادة أحمد سعيد منسق الوحدة بالمشاركة فى مهرجان " القاهرة الدولى الرابع للتمور "، ومعرض " خيرات رمضان " بحديقة الحرية بحى غرب القاهرة، والذى قام بإفتتاحه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ويستمر حتى 5 مارس الجارى وذلك ضمن إستعدادات الدولة لتوفير إحتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

وشاركت محافظة أسوان بعارضات فى فعاليات المهرجان ومعرض التمور بمنتجين لشركة لحاء للإستثمار الزراعى، وجمعية النور النسائية بالطويسة ، وجمعية مكسيم الخيرية، وفاتن صلاح الدين لمنتجات مخلفات الموز ، وبحضور إبراهيم حجازى مدير إدارة التعاون بالمحافظة، ويقام المعرض والمهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة " أيادى مصر "، وخلال فعاليات المهرجان.

ومن جانبه أعرب اللواء هشام آمنة، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للتمور في نسخته الرابعة.

وثمن الوزير، الجهود المبذولة من الوزراء والمحافظين لدعم وتعزيز وتطوير صناعة التمور في مصر وما ينتج عنها من تنمية المجتمعات المحلية وتحفيز الاقتصاد المحلي بكل ما يحويه من فرص عمل وتنمية مهارات الشباب.

وتجدر الإشارة بأنه يشارك بالمهرجان والمعرض أكثر من 130 عارض ، وبتخفيضات كبيرة على كافة السلع الغذائية ومختلف أنواع التمور تتراوح بين 25 % و 30 % لتلبية كافة إحتياجات الأسر من التمور التى تمثل عنصراً أساسياً على المائدة الرمضانية حيث يوجد بهما أنواعاً مختلفة من التمور من كافة محافظات مصر التى تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور ، بالإضافة إلى مشاركة مصنعين للتمور من عدد من الدول العربية من بينها الجزائر وليبيا والسودان والسعودية .