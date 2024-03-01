الجمعة 01 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وزير الأوقاف  يسلم 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي ببني سويف

وزيرالاوقاف يسلم
وزيرالاوقاف يسلم صكوك الأضاحي

 

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استلام 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام ضمن خطة الوزارة لتوزيع الصكوك على القرى الأكثر احتياجاً ،ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة بني سويف "منذ يناير 2023 وحتى اليوم" إلى 48 طن من لحوم صكوك وزارة الأوقاف

جاء ذلك بحضور  الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام ، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف،و عدد من أعضاء مجلس النواب

وتوجه الوزير بالتهنئة لكل من ساهم وشارك في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام على إسهاماتهم الفعالة التي ستخفف من الأعباء المعيشية للأسر والفئات الأولى بالرعاية، ،وذلك بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظة، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكداً أن العمل الصالح ومساعدة الفقراء وفك الكرب عن الناس من أعظم الأعمال شأناً وأجراً عند الله سبحانة و تعالى

ومن جانبه، أثنى محافظ بني سويف على الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف و الوزارات الأخرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، موجها الشكر والتقدير لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة فى خدمة المجتمع

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الجريدة الورقية