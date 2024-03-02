ضبط 207 منشآة طبية مخالفة بالمنيا

شنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، حملات تفتيشية على المنشآت الطبية.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية ، وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء ، وتحقيق الإنضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة ، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية، نفذت عدد من الحملات الرقابية التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المراكز ، خلال شهر يناير الماضي .

وتم المرور على 348 منشأة طبية خاصة ما بين ، مستشفيات ، ومراكز طبية ، وعيادات خاصة ومعامل ، أسفرت الحملات عن ضبط عدد 207 منشأة مخالفة ، وتحرير 8 محاضر غلق إداري لمنشآت مخالفة ، و4 محاضر ضبط أدوية بعيادات خاصة.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إصدار ترخيص لعدد 8 منشآت طبية خاصة ، وتوفيق أوضاع 83 منشأة طبية، وإنذار 191 منشأة طبية خاصة، بالإضافة إلى فحص 14 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها.