غدًا.. قطع المياه عن قرى بإسنا جنوب الأقصر لأعمال تعقيم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن قطع المياه عن عدد من قرى مدينة إسنا بجنوب الأقصر؛ لأعمال تعقيم.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالقطع هي ( الحله - العبابدة - زرنيخ ) بمركز إسنا وذلك غداً الأحد ٣ مارس، من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٥ عصراً؛ لأعمال أعمال تطهير وتعقيم محطة الحله المدمجه.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارى.