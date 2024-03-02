مقتل ضحية الشهامة على يد عاطل بعدما حاول فض مشاجرة بفارسكور

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى العاشرة مساءا حالة من الهدوء كانت تسود منطقة عمر افندي بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط ، حتى قطع صمت السكوت الذى يسيطر على الأجواء صوت صراخ وعويل قادم من أحد المنازل بالمنطقة بسبب قيام أحد الأشخاص بإنهاء حياة شاب فى مشاجرة دامية بسبب دفاع الضحية عن شاب أثناء مروره بالشارع توعد خلالها المتهم بالنيل من الضحية وقام بتوعده بالنيل منه وفور مشاهدته واقفا بذات الشارع توجه الية وقام باستخراج مطوة سلاح ابيض وطعنة عدة طعنات وفور سقوطه جثة تركه ولاذ بالفرار.

والد الضحية يكشف سر جريمة القتل

يقول والد الضحية جمال السنباطي ابنى راح منى فى غمض عين كان رايح مشوار ليا رجع فى كفنه بتلك الكلمات الممزوجة بالدموع،روى والد الضحية تفاصيل مقتل نجله على يد عاطل، حيث أكد والد الضحية، أنه منذ أن ولد بمدينة فارسكور من 70 عاما لم يحدث وأن تشاجروا مع أحد من الأهالى، ولم يكن بينهم وبين أحد ثمة خلافات سابقة تؤدى إلى ما حدث لنجله احمد المجني علية ، بل ما قام به نجله من شهامة دفاع عن شاب أثناء سيره بالشارع أمام أعين المارة عندما شاهد المتهم ويدعي علي رزق عاطل يضايقون الفتيات والشباب معا أثناء استقلالهم دراجة نارية، ولم يتدخل أحد من الأهالى أثناء مشاهدتهم لتلك الواقعة،فعاتبهم نجلى على معاكسته للفتيات والتعدي علي الشباب ونشبت مشادة كلامية بين المتهم ونجلى

وأوضح والد الضحية، أنه عقب ذلك قام المتهم أمام الجميع بالتوعد للنيل من نجلى فى أقرب وقت، بسبب ماحدث له من إهانة على حد قوله أمام المارة، وعقب ذلك حذر والد الضحية بعدم الاحتكاك بالمتهم مرة أخرى حتى لاتحدث مشاجرة مرة أخرى بينهم، وبعد مرور عدة ساعات على الواقعة وأثناء توجه نجلى وارسالة لمشوار شخصي لي وخروجه إلى الشارع فوجئ بالمتهم وفور مشاهدته له قام باخراج مطوة سلاح ابيض وقام بطعنة عدة طعنات وفر هاربين وتم القبض عليه في اقل من 35 دقيقة من ارتكاب جريمتة.

ضبط المتهم قبل هروبة

تلقى الرائد اسلام فتحي رئيس مباحث فارسكور بلاغا من الأهالي بوجود جثة بميدان عمر افندي وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة المجني علية ، وبسؤال والده اتهم شخص يدعي علي رزق عاطل بارتكاب الواقعة.

ويجرى رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبةللوقوف على ملابسات الواقعة لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. حيث ضبط السلاح المستخدم في الواقعة وتم تحريزه لحين عرض المتهم على النيابة العامة.

الحزن يخيم على فارسكور بعد مقتل أحد أبنائها ضحية الشهامة

سادت حالة من الحزن بين الأهالي على مقتل الشاب احمد جمال فرج السنباطي ، لما يتمتع به من سمعة طيبة بين جيرانه وأبناء مدينتة ومحاولة مساعدته دائما في حل المشكلات والتدخل في الأزمات.ونعي العشرات من الأصدقاء على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقتل الشاب أحمد، وتداول شباب المدينة صورة الشاب الفقيد بكلمات مأثرة مطلقين عليه شهيد الشهامة

محام: الجريمة عقوبتها الإعدام تنظرها محكمة الجنايات

قال المستشار عصام صبري بشتو بالفعل وافق مجلس النواب منذ فترة قصيرة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتصبح درجات التقاضى أمام محاكم الجنايات لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى على درجتين قبل وصولها للمحكمة النقض بدلا من درجة واحدة.وقانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد المنظمة لنظر والفصل فى الدعوى الجنائية لتنفيذ العقوبات بالشكل الذى يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريا.

والبداية جرائم القتل تصل العقوبة للإعدام وكذلك الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج منها المساس باستقلال البلاد والتخابر مع دولة أجنبية تصل العقوبة للإعدام والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل منها الإرهاب وتخريب الممتلكات العامة تصل العقوبة للإعدام وجريمة الرشوة تصل العقوبة للسجن المؤبد وجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر تصل العقوبة للسجن المؤبد