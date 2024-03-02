أعلن فيتور بيريرا المدير الفني لفريق الشباب السعودي عن التشكيل الرسمي لمواجهة فريق الخليج عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي.

تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة الخليج في الدوري السعودي

حراسة المرمى: محمد العبسي.

خط الدفاع: حسين الصبياني، حمد اليامي، إياجو سانتوس، رومان سايس.

وسط الملعب: متعب الحربي، جوستافو كويلار، إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: هتان باهبري، كارلوس جونيور، حبيب ديالو.

يتواجد فريق الشباب في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.