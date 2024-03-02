تشكيل الخليج الرسمي لمواجهة الشباب.. موقف محمد شريف

أعلن الجهاز الفني لفريق الخليج عن التشكيل الرسمي لمواجهة فريق الشباب عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي.

تشكيل الخليج الرسمي لمواجهة الشباب في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو، خالد ناري.

وسط الملعب: إيغو رودريجيز، فابيو مارتينيز، عبد الله آل سالم.

خط الهجوم: بندر المطيري، سعيد آل خميس، وو يونج جانج.

ويتواجد الدولي المصري محمد شريف على مقاعد بدلاء فريق الخليج لمواجهة الشباب في مباراة اليوم ضمن مواجهات الجولة 22 في دوري روشن السعودي.

ولم يحقق فريق الخليج الفوز في آخر 3 مباريات حيث، تعادل في المباراة الأخيرة وخسر المباراتين السابقتين.

يحتل فريق الخليج المركز الثاني عشر في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.