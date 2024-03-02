محافظ الشرقية: إحالة 6 من العاملين المقصرين في عملهم للتحقيق

لضبط منظومة العمل داخل المنشآت التعليمية..

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت التعليمية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت التعليمية بمركز فاقوس لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:

- عدم حضور ٢ من العاملين بمقر مدرسة السيد عطا الله للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

- عدم تواجد ٤ من العاملين بمقر مدرسة ميت العز الابتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل .

قرر محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

يذكر أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمدينة القنايات ومركز ديرب نجم لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:

عدم حضور ١٩ من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمدينة القنايات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

عدم حضور ٥ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية إكراش التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمركز ديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

قرر محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى مشيرًا إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة لافتاً إلى أن الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، دائمًا ما يؤكد الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير في رفع الوعي لدى المواطنين، كما أنه قوة مصر الناعمة.

وفى هذا الإطار أشار أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية، إلى بدء تدشين فعاليات برنامج "الثقافة حياة" بالمحافظة والتي تُعد نقطة الإنطلاق الأولى للمبادرة بمشاركة مؤسسة مصر الخير، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور كلٍ من عمرو فرج رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا، والدكتور الشريف منجود معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة، ومنسق عام مبادرة الثقافة حياة، وأحمد واصف مدير قصر ثقافة الزقازيق، ومحمد سمير مدير الإدارة الفنية بالفرع، ومسؤولى الأنشطة بالفرع وقصر ثقافة الزقازيق.

وأشار مدير فرع ثقافة الشرقية، إلى أن مبادرة "الثقافة حياة" تستهدف العمل على دعم العدالة الثقافية عبر إتاحة الثقافة لمختلف فئات المجتمع، واكتشاف الموهوبين في شتى المجالات الثقافية ورعايتهم، وتعزيز الانتماء لدى المواطن المصري ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية وأن المجتمع بلا ثقافة كجسد بلا روح.

وأضاف مدير فرع ثقافة الشرقية، أن مبادرة "الثقافة حياة" ستشمل أنشطتها تقديم عروض مسرحية مناسبة لكافة أفراد الأسرة وذات محتوى ثقافى واجتماعى يعزز القيم الإيجابية، وعروض سينمائية لتنمية الوعي المجتمعي، فضلاً عن الأفلام التسجيلية ذات الصلة بالمحافظة، بالإضافة إلى ورش لبناء قدرات العاملين بالمجال الثقافي، ولاكتشاف الموهوبين وبناء قدراتهم في مجالات الإبداع المختلفة، وإقامة المسابقات الثقافية للتحفيز على تقديم منتج إبداعي فى نهاية كل ورشة، ويراعى فى كافة الأنشطة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفئات المستهدفة.