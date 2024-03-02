قرى الأقصر تحتضن فعاليات قصور الثقافة ضمن مبادرة "أنت الحياة"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، استمرارا الفعاليات الثقافية المكثفة بالمحافظات ضمن برامج وزارة الثقافة، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، بقرية الرزيقات بحري بمركز أرمنت بالأقصر، ضمن مبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتستمر الفعاليات حتى 6 مارس الحالي.

وشهدت مدرسة الرزيقات محاضرة بعنوان "أهمية مبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا" أوضح خلالها د. النوبي عبد الراضي أهمية الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وأهمية الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوزيعها.

وتضمنت الفعاليات أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى خلالها قصيدة بعنوان "النيل هو الحياة"، ونفذت عدة ورش قدمها فنانو قصور الثقافة منها ورشة رسم حر، رسم على الوجه، ورشة فوم جليتر، بالإضافة إلى معرض كتاب لإصدارات الهيئة، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدمت عددا من الأغانى منها "لأجل النبي، القلب يعشق كل جميل".

الفعاليات قدمت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، في سياق برنامج تقدمه هيئة قصور الثقافة بشكل دوري بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بالمحافظات المصرية.

"رحيل إجباري" و"المضروبون في الخلاط" في اليوم الثاني لنوادي المسرح بالغربية

من ناحية أخرى، شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، الجمعة، ليلة جديدة من ليالي عروض نوادي المسرح بمحافظة الغربية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة.

بدأت فعاليات اليوم الثاني بالعرض المسرحي "رحيل إجباري"، من تأليف وإخرج نومير عدلي وبطولة عدد من مواهب المسرح بقصر ثقافة غزل المحلة، ومن بينهم: نشوى شعلان، عبد الحميد المرسي، سارة حسن، أحمد الصعيدي، وبسنت شميس، وتدور أحداثه حول حلم الثراء السريع الذي يراود الكثير من الأهالي والشباب والأطفال عن طريق الهجرة غير الشرعية، وما يصاحبها من مخاطر كثيرة، قد تنتهي بالموت في ظلمات البحر.

هذا وقد شهد اليوم الثاني من الفعاليات العرض المسرحي "المضروبون في الخلاط"، والذي تدور أحداثه حول المشكلات التي تواجه الأجيال الجديدة وكم الضغوطات التي تقف في سبيل بناء مستقبلهم، وذلك في إطار من الكوميديا السوداء، تأليف وإخراج محمد الشربيني، ديكور كريم أبو جبل، وبطولة عدد من مواهب قصر ثقافة غزل المحلة، منهم: محمد العطافي، عبد الرحمن صبري، محمد الخولي، آية الشربيني، أحمد الطناحي، علي حجاج، ماريانا فيكتور، وعبد الرحمن حسين.

يذكر أن عروض نوادي المسرح بالغربية تستمر حتى الثلاثاء المقبل، 5 مارس، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبحضور لجنة مشاهدة الأعمال وتضم كلا من: المخرج محمد حجاج، د. عبد الناصر الجميل، محمد عبد الوارث، وشيماء زايد.