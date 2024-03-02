محافظ الشرقية يشيد بدور متحف تل بسطا في ترسيخ الهوية المصرية

بمناسبة مرور 6 أعوام على افتتاحه..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف كما تساهم في إثراء الجانب المعرفي والحضاري لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها، فضلاً عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية لتكون باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الآثار، فتنمى روح الإنتماء الإجتماعى تجاه الوطن وتحافظ على الهوية الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية، مشيداً بدور متحف تل بسطا بالزقازيق في تنظيم الندوات وورش العمل والمعارض المؤقتة وإستضافة الفعاليات التي من شأنها ترسيخ الهوية المصرية والفخر بتراث الأجداد.

وأعلن متحف تل بسطا عن تنظيم احتفالية غداً، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 6 أعوام على افتتاحه، والذي يوافق 3 مارس من كل عام، تتضمن الإحتفالية تنظيم معرضين مؤقتين، وعدد من الأنشطة التعليمية والفنية ومجموعة من المحاضرات العلمية والورش الفنية على مدار الأسبوع الأول والثاني من شهر مارس.

وفى سياق متصل أوضح إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ٦ أعوام على افتتاح متحف تل بسطا ، والذي يوافق يوم ٣مارس من كل عام، ينظم قسم المعارض المؤقتة بالمتحف معرضين مؤقتين يستمران حتى نهاية شهر ابريل القادم.

الأول معرض أثري بعنوان ( كنوز متحف تل بسطا ) ويضم مجموعة من روائع المتحف من نتاج حفائر مدن وأقاليم محافظة الشرقية عبارة عن (مجموعة من الأواني الكانوبية لحفظ أحشاء المتوفي – قناع من الكارتوناج - مجموعة من لوحات الأفراد في مصر القديمة - مسند رأس من المرمر)، و المعرض الثاني بعنوان ( لمسات فنية) ويضم مجموعة من نتاج الورش التعليمية والفنية التي قامت بها أقسام المتحف خلال عام ٢٠٢٣ .

وسيتضمن الإحتفال تقديم مشهد تمثيلي بعنوان "طقسه إطلاق البخور" يحاكي المصريين القدماء فضلاً عن قيام قسم البحث العلمى بالمتحف بتنظيم مجموعة من المحاضرات العلمية والورش الفنية على مدار الأسبوع الأول والثاني من شهر مارس على هامش الإحتفال بذكرى مرور ٦ أعوام على افتتاح المعرض.

وأضاف مدير متحف تل بسطا، أن المتحف يستقبل الزوار وراغبى حضور الإحتفال غداً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً ، والدخول بحجز تذكرة قيمتها للمصريين (خمسة جنيهات للطلبة - عشرة جنيهات للكبار).

جدير بالذكر أن متحف تل بسطا تم إفتتاحه عام 2018 على مساحة 2000 متر، وهو عبارة عن جزأين، الجزء الأول من المتحف هو عبارة عن مبني يضم ١٤ فاترينة وعدداً من القطع الأثرية ٥٩٩ معروض و١٢٦١ مخزون وهى نتاج حفائر محافظة الشرقية وبالأخص المنطقة الأثرية بتل بسطا والجزء الثانى هو متحف مفتوح وهي حديقة متحفية مكشوفة، مزودة بخدمات، كافتيريا لخدمة الزائرين، بازارات، قاعة تهيئة مرئية، موقف انتظار سيارات وأتوبيسات، دورات مياه للزوار.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشار بأن قيام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية بتنظيم فعاليات "يوم الشرقية" هذا العام بشارع المعز، والعام الماضى بالمتحف القومى للحضارة المصرية، يعد ترويج فعال للمنتج السياحى الشرقاوي الذى يتميز بالطبيعة الريفية والبدوية، سواء داخلياً أو خارجيا، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تتيح للزائرين من داخل وخارج مصر تعايش التجربة الإنسانية الشرقاوية بشقيها البدوى والريفى.

وفى سياق متصل كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، لمتابعة سير فعالية "يوم الشرقية" والذى نظمته الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بمقعد الأمير ماماى بساحة بيت القاضي بشارع المعز بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار وتحت رعاية محافظة الشرقية و وزارة السياحة والأثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وكذلك لتوزيع شهادات التقدير على كل المشاركين فى الفاعلية من مبادرة قادرون بإختلاف والحرفين والفنانين وفرقة الفنون الشعبية.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، أن فعالية يوم الشرقية تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحى والأثرى والتعريف بما تشتهر به محافظة الشرقية من موارد سياحية وتنوع في الفنون الشعبية التراثية "فرقة الفنون الشعبية – فرقة المزمار البلدى والحرف الإبداعية وتنوع المقومات السياحية ".

وأشارت الدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أن فاعلية "يوم الشرقية " بشارع المعز شارك فيها 47 فنان تشكيلى فضلاً عن مشاركة عدد (25) حرفى من منتجى (ورق البردى – الخزف والفخار- السجاد اليدوى – العرائس الخشبية – ريزن - كروشية – المنتجات الجلدية – الاكسسورات – شغل الخرز – الملابس البدوية والريفية )، وتضم ايضاً منتجات إبداعية من انتاج مبادرة قادرون بإختلاف التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن فعالية "يوم الشرقية" ضمت مجموعة من الورش المختلفة التي تحتفي بتراث الشـــــرقية المادي واللامادي ومنها:

• ورشة حية تفاعلية عن حرفة البردي، وكيفية صناعته يدوياً كما كان يُصنع في مصر القديمة.

• ورشة حية عن صناعة وتصميم العرائس الخشبية التى تعبر عن تراث المحافظة من شخصيات وأزياء.

• ورشة حية عن صناعة نول الكليم اليدوى.

• بالإضافة لمعرض للفنون التشكيلية يضم لوحات فنية من نتاج الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالإشتراك مع مؤسسة الفن والحياة ونقابة الفنانين التشكلين بالممشى السياحى بمدينة الزقازيق ،تعبر عن أهم المعالم والأماكن السياحية والشخصيات بالمحافظة التي تمثل أهم أحداث الماضي والحاضر بالشرقية، وأبرز الشخصيات التي تنتمي للمحافظة ومعرض للصور الفوتوغرافية ينقل لنا مشاهد من الأحياء والعادات ومظاهر من التراث اللامادي بمحافظة الشرقية.

• فضلا عن قيام الفنانين المشاركين في الفاعلية برسم بورتريهات للزائرين على مدار اليوم .

• كما تم عرض فيديوهات لأهم الأحداث والشخصيات والمزارات والمنتجات التي تشتهر بها المحافظة.

• واختتمت الفعالية بعروضاً للفنون التراثية المميزة بالمحافظة ( فرقة الفنون الشعبية – فرقة المزمار البلدى ) بساحة بيت القاضي بشارع المعز ، وسط حضور جماهيري ، حيث أبدى الزائرون سعادتهم بمشاهدة الفنون الشعبية والمزمار البلدى التى يزخر بها تراث الشرقية ، والورش الفنية المُقامة.

وذلك بحضور الدكتور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة نائباً عن نائبة وزير السياحة والأثار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة ايتن فؤاد مساعد رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ومحمد عمر مدير الهيئات الاقليمية لتنشيط السياحة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والفنان مصطفى غنيم رئيس مجلس امناء مؤسسة الفن والحياة، والدكتورة رينية صبحى مدير مؤسسة الفن والحياة.