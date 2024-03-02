تحرير 260 محضراً تموينيا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة عبدالباسط عبد النعيم مديري المديرية، شن الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ٢٦٠ مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على ، المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة ، والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشدد المحافظ ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية والتفتيشية ، أسفرت عن ضبط ٢٣٥ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود شهادة صحية - اختراق ماكينة مخبز- توقف بدون عذر - تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات )، وضبط ٢٥ مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، منها ، ( عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود صلاحية - عدم وجود شهادة صحية - تجار تموينيين - ذبح خارج المجازر) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.