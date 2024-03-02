جامعة أسيوط تشهد انطلاق أعمال المؤتمر السنوى السابع عشر لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء

شهدت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى السابع عشر لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء (SEDA)، تحت إشراف الدكتورة لبني التوني أستاذ الباطنة ورئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، والدكتور صلاح عرجون مقرر المؤتمر، والدكتورة ولاء خليفة أمين صندوق الجمعية.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، أن المؤتمر يعكس التوجه نحو الوقوف على أحدث النظم المتبعة فى علاج السكري وإلقاء الضوء على أبرز التوصيات العالمية فى مرضى السكري، والغدد الصماء والآفاق المستقبلية المستحدثة في هذا المجال، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية، والعملية بين نخبة من المتخصصين في هذا المجال، ويأتي مواكبا لمناقشة أهم الأبحاث، والدراسات العلمية في مختلف التخصصات، وبالأخص المتعلقة بمرض السكري والغدد الصماء ومضاعفاته وآثاره الناجمه عنه، للخروج بتوصيات مهمة حول أهم وأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية التي ترفع من الخدمة المقدمة للمرضى المترددين علي المستشفيات الجامعية، مشيداً في ذلك بجهود كلية الطب في دعم خطط الدولة المصرية فى الملف الطبى و الاهتمام بصحة المواطن المصري.

حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور محمد عبدالرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمود شيحة نائب رئيس جامعة سفنكس لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من الأساتذة و المتخصصين في أمراض السكر و الغدد الصماء بكلية الطب، ووزاة الصحة، والتأمين الصحي ومختلف الجامعات المصرية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة لبني التوني أستاذ الباطنة ورئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يمتد على مدار يومين ٢٨ و ٢٩ فبراير ، ويناقش خلال عدد من الجلسات العلمية: الجديد فى بروتكول مرضى السكرى من النوع الثانى، والتطعيمات الخاصة بمرضى السكرى، والكشف عن الجديد فى علاج مرضى الغدد الصماء، وكيفية التعامل مع مرضى السمنة والأدوية الحديثة فى علاج السمنة، والجديد فى حقن التخسيس والقضاء على السكر والسمنة معا، والبدائل الاَمنه للاستغناء عن العمليات الجراحية والتكميم، والصيام المتقطع في مرضى السكري من النوع الأول والثاني، واضطرابات وظائف الغدة النخامية، والسكتات الدماغية وجلطات القلب، واضطرابات الغدد الصماء وعلاقتها بالأمراض الباطنية الأخرى النساء، المسالك البولية، العظام، الجراحة.