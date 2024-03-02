محافظ جنوب سيناء: المحافظة تتمتع بمقومات هائلة فى مجال السياحة الاستشفائية

انطلق صباح اليوم السبت،المؤتمر الدولي تطبيقات السياحة الصحية بفندق الماسة "سانت ريجيس" بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وقبل انطلاق المؤتمر قال اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، والرئيس الشرفي للمؤتمر، إن جنوب سيناء هي قِبلة السياحة العلاجية المقبلة في مصر بما تتفرد به من مقومات طبيعية تؤهلها للصفوف الأولى على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأضاف "فوده" أن المؤتمر يحظى بدعم قطاعات الدولة، وتضافر جميع الجهود، الذي يضمن الخروج بتوصيات فاعلة لإنجاح هذا المشروع القومي، كما أن هذه التوصيات سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية فور الانتهاء منها.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر اليوم وغدًا بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس المؤتمر، ولفيف من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، ورجال الأعمال، وخبراء محليين ودوليين بمجالات الصحة والسياحة والاقتصاد.

يذكر أن رئيس الجمهورية قد وجه بالاستفادة القصوى من تجارب الدول الناجحة في السياحة العلاجية، وتعظيم قدرة مصر في منافسة أفضل المؤسسات الصحية، والعناصر الطبية، والكفاءات المشهود لها دوليًا لتنمية السياحة العلاجية.