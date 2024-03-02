رئيس هيئة الرعاية الصحية: ملف السياحة الصحية يحظى بدعم سياسي كبير

أكد الدكتور أحمد السبكي، أن المؤتمر فرصة ذهبية للترويج لبرامج هيئة الرعاية الصحية لتقديم خدمات السياحة العلاجية تحت مظلة علامتها التجارية "نرعاك في مصر"، مؤكدًا أن الهيئة نمتلك القدرات والكوادر الطبية وأفضل المؤسسات الصحية الخضراء والمعتمدة دوليًا لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، مضيفًا أن المؤتمر ستتضمن فعالياته توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركات التأمين الطبي الدولية ووكالات السفر العلاجي، علاوة على العديد من البروتوكولات للجهات الأخرى، والتي سيكون لها مردود إيجابي على تنمية السياحة العلاجية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

وأشار السبكي، إلى أن حجم سوق السياحة العلاجية يُقدر بأكثر من 15 مليار دولار سنويًا، ومتنامي بنسبة أكبر من 12,5%، وأنه سيصل إلى أكثر من 346 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، لافتًا إلى أنه المؤتمر يعد فرصة لتوسيع عقد الشراكات الاستراتيجية والاتفاقات الدولية في مجال السياحة الصحية في المستقبل.

وتابع السبكي: أن المؤتمر سيشكل نقلة نوعية للسياحة الصحية في مصر، ويمثل نقطة انطلاقة للإعلان عن تكاملية الدولة المصرية في تقديم خدمات السياحة العلاجية، وأنه أصبح واجب وطني تضافر جهود الجميع من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني كجزء من تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن المؤتمر يعد منصة مثالية للتحالف بين مستشفيات جميع القطاعات، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين جميع القطاعات في تحقيق التحسين والتحول المستدام في الرعاية الصحية والسياحة الصحية.

وتابع السبكي: أنه نتطلع إلى النقاشات الثرية والتوصيات الهامة التي ستنتج عن المؤتمر، مؤكدًا سنعمل بجد على تنفيذ هذه التوصيات وتحويلها إلى إجراءات فعالة وملموسة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية للسياحة الصحية وتوفير رعاية صحية عالية الجودة ومتوافقة مع أفضل المعايير العالمية للجميع.