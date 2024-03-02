السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رنا الحجة: مصر تمتلك أهم مقومات نمو قطاع السياحة العلاجية

الدكتورة رنا الحجة
الدكتورة رنا الحجة خلال المؤتمر

أكدت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مؤتمر السياحة العلاجية، اليوم السبت، أن مصر لديها مقومات مهمة لنمو قطاع السياحة العلاجية، وهو ما يوفر يوفر فرصاً لتعزيز كل القطاع الصحي من خلال الارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الطبي، وايضا دعم النمو الاقتصادي بشكل عام، مشيرة إلى ما حققته مصر مؤخراً من انجازات طبية مهمة، ومؤكدة أن المنظمة لن تدخر جهداً في تقديم الدعم التقني والاستشاري لمصر في مختلف المجالات وبخاصة السياحة العلاجية

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