رنا الحجة: مصر تمتلك أهم مقومات نمو قطاع السياحة العلاجية

أكدت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مؤتمر السياحة العلاجية، اليوم السبت، أن مصر لديها مقومات مهمة لنمو قطاع السياحة العلاجية، وهو ما يوفر يوفر فرصاً لتعزيز كل القطاع الصحي من خلال الارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الطبي، وايضا دعم النمو الاقتصادي بشكل عام، مشيرة إلى ما حققته مصر مؤخراً من انجازات طبية مهمة، ومؤكدة أن المنظمة لن تدخر جهداً في تقديم الدعم التقني والاستشاري لمصر في مختلف المجالات وبخاصة السياحة العلاجية