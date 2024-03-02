السبت 02 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي

روما
روما

يستعد فريق روما لمواجهة قوية مع نظيره فريق مونزا مساء اليوم السبت، وذلك علي ستاد يو باور ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 

يتواجد فريق روما في المركز السادس برصيد 44 نقطة فيما يتواجد فريق مونزا في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

تنطلق أحداث مباراة روما ومونزا في السابعة بتوقيت القاهرة على قناة غير معروف ويقوم المعلق الرياضى غير مدرج بالتعليق علي احداث المباراة

 

تشكيل روما المتوقع أمام مونزا

حراسة المرمي: سفيلار.

خط الدفاع: كارسدورب، مانشيني، يورينتي، أنجيلينو.

خط الوسط: كريستانتي، باريديس، بيليجريني.

خط الهجوم: ديبالا، الشعراوي، لوكاكو.

 

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