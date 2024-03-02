موعد مباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي

يستعد فريق روما لمواجهة قوية مع نظيره فريق مونزا مساء اليوم السبت، وذلك علي ستاد يو باور ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يتواجد فريق روما في المركز السادس برصيد 44 نقطة فيما يتواجد فريق مونزا في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

تنطلق أحداث مباراة روما ومونزا في السابعة بتوقيت القاهرة على قناة غير معروف ويقوم المعلق الرياضى غير مدرج بالتعليق علي احداث المباراة

تشكيل روما المتوقع أمام مونزا

حراسة المرمي: سفيلار.

خط الدفاع: كارسدورب، مانشيني، يورينتي، أنجيلينو.

خط الوسط: كريستانتي، باريديس، بيليجريني.

خط الهجوم: ديبالا، الشعراوي، لوكاكو.