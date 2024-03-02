تراجع جديد بدرجات الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة غدا على أنحاء الجمهورية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأحوال الجوية غدًا الأحد، إذ يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

وأكدت وجودة شبورة مائية من الرابعة حتى التاسعة صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 23 الصغرى 13

السواحل الشمالية:- العظمى 21 الصغرى 12

جنوب سيناء:- العظمى 25 الصغرى 16

شمال الصعيد:- العظمى 24 الصغرى 10

جنوب الصعيد:- العظمى 28 الصغرى 14