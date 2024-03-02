غرق لص قفز في المياه بمنشأة القناطر

لقي لص مصرعه غرقا أثناء محاولته الهرب من الأهالي أثناء سرقة دراجة نارية في منشأة القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخص في مياه الرياح البحيري بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام عاطل بسرقة دراجة نارية شاهده الأهالي وأثناء محاولتهم الإمساك به قفز في مياه النيل ليلقى مصرعه غرقا، جرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



إخماد حريق شب داخل مخزن ملابس في الوراق

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل مخزن ملابس ببدروم بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، دون خسائر في الأرواح.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزن ملابس ببدروم أحد العقارات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، وتمثلت الخسائر في حريق محتويات المخزن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وتم استدعاء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل عقار في كرداسة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في عقار مكون من 5 طوابق، في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع داخل شقة سكنية إثر انفجار أنبوبة غاز في الطابق الثاني داخل عقار مكون من 5 طوابق، في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



والبداية كانت بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق ناتج عن انفجار أنبوبة داخل عقار سكني بالطابق الثاني داخل عقار سكني مكون من 5 طوابق، في منطقة كرداسة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر البلاغ، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق.