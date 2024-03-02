فتح باب التقدم للعمل بالخارج.. الحق فرصتك

العمل بالخارج، حلم الكثير من الشباب السفر خارج البلاد والالتحاق بوظيفة بمرتب مجزي، وهذا ما أعلنت عنه وزارة العمل، إذ فتحت باب العمل بالخارج من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، وتسجيل البيانات المطلوبة.

وفتحت الوزارة باب التسجيل، للعمل الموسمي بالخارج، على مهنة "عامل زراعي"، مؤكدة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل و الخارج، وتحقيق دور الوزارة فى رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية، للعمالة المصرية المؤهلة، على أن يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة: https://www.manpower.gov.eg ، مع العلم بأنه لن يتم قبول اي طلبات من راغبي العمل، يدوياً بديوان عام "الوزارة".

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن وزير العمل وجه بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية.

خطوات التسجيل للالتحاق بوظائف في الخارج

الدخول على الموقع الرسمى لوزارة العمل.

اختيار "تسجيل راغبي العمل ".

تسجيل البيانات كالتالي:- اختيار رغبة "العمل بالخارج"، اختيار "عمالة زراعية موسمية بالخارج ".

التأكد من تسجيل رقم جواز السفر و تاريخ الانتهاء على أن يكون ساري لمده سنة على الأقل.

الاحتفاظ بكلمة السر.