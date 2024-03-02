السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أيام الإجازات في شهر رمضان 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

شهر رمضان 2024.. يبحث الكثير من المواطنين، مع اقتراب شهر رمضان، خاصة الموظفين وطلاب المدارس والجامعات، عن أيام الاجازات فى شهر رمضان المبارك.

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 و من المقرر أن يحل شهر رمضان فلكياً يوم الاثنين 11 مارس 2024، وننشر أيام الإجازات في شهر رمضان وعطلا شهر مارس وإبريل وموعد عيد الفطر المبارك في السطور التالية.

وتشمل إجازات شهر رمضان 2024 العطلات الأسبوعية فقط، وهي يوما الجمعة والسبت، ولا يشمل أي إجازات رسمية، وتكون العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان 2024 كالتالي:

أيام إجازات شهر رمضان 2024

يوم الجمعة 15 مارس 2024 ،  إجازة أسبوعية

يوم السبت 16 مارس 2024، إجازة أسبوعية

يوم الجمعة 22 مارس 2024، إجازة أسبوعية

يوم السبت 23 مارس 2024، إجازة أسبوعية

يوم الجمعة 29 مارس 2024، إجازة أسبوعية

يوم السبت 30 مارس 2024، إجازة أسبوعية

يوم الجمعة 5 إبريل 2024 ، إجازة أسبوعية

يوم السبت 6 إبريل 2024 ،  إجازة أسبوعية

موعد شهر رمضان 2024

تتوقع هيئة الفلك أن يبدأ شهر رمضان، يوم الاثنين 11/3/2024، وينتهي فلكيًّا، يوم الثلاثاء 9/4/2024، أي أن شهر رمضان يكمل عدته هذا العام 30 يومًا.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1445، ويتم الإعلان عن موعد شهر رمضان 2024 من خلال بيان رسمي.

 

 

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