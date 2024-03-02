"زراعة النواب": توقيع برنامج عمل مع "الفاو" يُسرع خطوات تحقيق الأمن الغذائي

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، اليوم بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد / شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، مشيرا إلي أن ذلك برنامح منظمة الفاو يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، ويسرع من خطوات البلاد في تحقيق خطتها نحو الأمن الغذائى والتوسع الزراعى.

وأوضح الحصرى في تصريحات له اليوم، أن برنامج منظمة الفاو يتماشي مع الاستراتيجيات والمبادرات الرئاسية التى تستهدف تحقيق التنمية الزراعية مثل: رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022 - 2030)؛ ومنصة مصر الوطنية لبرنامج محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - برنامج " نُوَفِّي"، واستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، ومبادرة "حياة كريمة".

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي أن البرنامج الجديد لمنظمة الفاو بمصر، سوف يساعد في دعم عدد من الأنشطة الهامة مثل أنشطة تطوير الري الحقلي، ودعم صغار المزارعين، وزراعة قصب السكر، واستنباط البذور النباتية عالية الانتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الزراعية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير السياسات الزراعية، ودعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية، ودعم المشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي، إلى جانب تقديم الدعم الفني في حالات الطوارىء مثل: تفشي الأوبئة بين الحيوانات، و مكافحة بعض الآفات الزراعية.

وتابع النائب هشام الحصرى، أن البرنامح يستهدف كذلك تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ووضع السياسات والتشريعات الشاملة متعددة القطاعات ذات الصلة بسلامة الأغذية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ذلك التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو يضمن تطبيق المعايير الدولية في إنتاج الغذاء المصرى، وبالتالي ضمان سلامته ومواكبته لكافة التشريعات والقواعد الدولية، بما يسهل ويشجع خطوات التبادل التجاري وزيادة حجم التصدير الزراعى .

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الادارية الجديدة، مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، وذلك بحضور السيد / شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والدكتورة / رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

ووقع على إطار عمل البرنامج كل من: السيد / السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.



