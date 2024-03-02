11 دولة عربية وأوربية تُشارك بمهرجان مــسرح الـجنوب فى قنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، يُشارك فيه 13 عرضًا بالمسابقة الرسمية يمثلون 11 دولة عربية وأوربية.

وبيّن أن الدول المُشاركة بعروض مسرحية هي.. مصر، العراق، الأردن، تونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، المغرب، البحرين، سلطنة عمان، وإسبانيا، ويضم برنامج العروض خارج المسابقة الرسمية، 4 مسرحيات من مصر، تونس، رومانيا، والهند.

بدء المهرجان

وبدأت أمس الجمعة، فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والذي تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري بقصر ثقافة قنا، ويستمر المهرجان حتي 6 مارس الحالي.

وعرضت إدارة المهرجان خلال حفل الافتتاح، أوبريت غنائي استعراضي للمخرج محمد مصطفى، بمشاركة فرقة قنا للفنون الفنية والاستعراضية، بقيادة أحمد فؤاد.

وعرضًا عراقيًا بعنوان «طقوس الحطب» من إخراج دكتور نشأت مبارك، والذي تم اختياره كعرض افتتاح ضمن احتفاء الدورة الثامنة من المهرجان بالمسرح العراقي.

وفي برنامج عروض مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة يعرض 3 مسرحيات من مصر والعراق، والسودان، وفى برنامج مسرح الطفل يشارك 3 عروض من مصر، وفى برنامج مسرح الحكي، عرض واحد من فلسطين "سرديات فلسطينية".

برنامج المهرجان:

ويقدم المهرجان ثمانية إصدارات مسرحية متنوعة بالتعاون مع دار حابي للنشر، بدورته الثامنة، كما ينظم 10 ورش تدريبية خلال فعاليات الدورة الثامنة، يستضيف إدارة المهرجان من خلالها 70 شاب من الأقاليم المختلفة لحضور الورش التدريبية مجانًا في قنا.

ويكرم المهرجان شخصيات ورموز مسرحية مصرية وعربية وأجنبية.. وتقام الدورة الثامنة لمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب تحت رعاية وزارتي الثقافة، والشباب والرياضة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وضمن فعاليات المهرجان يقام برنامج تنمية القرية والذى يشمل عروض الحكي، ومسرح العرائس والمكتبة المتنقلة، وعروض المهرج.