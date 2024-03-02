تكريم مائة فنان وفنانة سعودية في ختام احتفالات جدة بيوم التأسيس

اختتمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" بمدينة جدة احتفالاتها بيوم التأسيس، حيث اقامت فرع الجمعية بجدة في تلك المناسبة خمس فعاليات فنية شارك فيها 100 فنان وفنانة تشكيلية، والذين قام بتكريمهم الفنان القدير نذير ياوز مدير فرع "جسفت" جدة.

وقد حملت عناوين فعاليا احتفالات "جسفت" جدة بيوم التأسيس هذا العام: "معرض مجد وطن" في نسخته الثانية، وأقيم بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، بجانب معارض في جدة التاريخية (البلد)، وفي روشانا مول، وفي النادي الثقافي الأدبي، إضافة إلى المرسم الحر.

من بين الفنانين الذين شاركوا بالفعاليات وقام بتكريمهم الفنان نذير ياوز: صادق غالب ، عماد الصحفي ، نوف صادق ، اسراء صادق ، كفاح بارجاء ، سامي الجفري ، ريما جان ، جيلان الغانمي ، جوهرة القحطاني ، نبيلة باز ، اميرة العتيبي ، عبدالحميد الفقي ، هتون الشريف ، سفر زيد ، نادية بادحمان ، سارة بن محفوظ ، محمد صالح كي كي ، فهد باوارث ، هبة أبوجامع ، ميساء مصطفى ، عمران شيخ ، فوزية موسى ، عطاف راشد ، سلوى العمودي ، ثريا باوارث ، امجاد شوقي ، امل جمل الليل ، ود العسيري ، علية حلبي ، اسماء حلبي ، مريم الازهري ، احلام حكمي ، تغريد بصري ، نايلة الردادي ، عدنان الشريف ، وضحا القحطاني ، ود العسيري ، مريم بفلح ، منار عمار ، زينب العيسى ، منال امير ، لينة الكثيري ، سهام منصور ، ميرفت باسودان ، حنان البكل ، محمد عبدالمعين ، حنين عبدالمعين ، رضوان عبدالمعين ، نايفة عبدالمعين ، عفاف أبوزيد ، نور الصواف ، د. عبدالله العتيبي ، ليلى الجوهر ، ابتسام الصبان ، رضا وارس ، ميس صلاحية ، سوزان الخياط ، صالحة تاج ، ندى سليماني ، زهرة خلف ، زكية المولد ، عاصم داغستاني ، ابتسام باطرفي ، فاطمة وارس ، مها العنزي ، بجانب الفنان نذير ياوز.