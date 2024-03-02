زيارة لبورسعيد وفرص عمل بالداخل والخارج.. حصاد وزارة العمل في أسبوع

شهدت وزارة العمل، على مدار الأسبوع الاخير، نشاطًا كثيفًا، إذ بدأ الأسبوع بزيارة وزير العمل حسن شحاتة لمحافظة بورسعيد ومقابلة المحافظ والعمال وحضور عدد من الفعاليات، فضلًا عن الإعلان عن عدد من الوظائف للشباب داخل مصر وخارجها.

وتنشر "الوفد" في هذا الأسبوع، نشاط وزارة العمل خلال الإسبوع الأخير.

وزير العمل في زيارة بورسعيد

في بداية الأسبوع، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وزير العمل حسن شحاتة، والوفد المرافق له من المُستشارين ورؤساء إدارات مركزية، ومديري إدارات، وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة.

ناقش الجانبان مجموعة من ملفات التعاون المشتركة، مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة،ومنها التدريب المهني، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جُهود تعيين ذوي الهمم، ورعاية العمالة غير المنتظمة ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض وزير العمل، فلسفة "مشروع مهني 2030" الذي أطلقته "الوزارة" مُؤخرًا بهدف تدريب مليون مُتدرب على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية، تستهدفهم "الوزارة" للعمل معهم.

وزير العمل يوجه بسرعة صرف التعويضات لضحايا حادث معدية منشأة القناطر

وجه حسن شحاتة وزير العمل، خلال الأسبوع، إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، بواقع 200 الف جنيه لكل متوفي، و20 الف جنيه لكل مُصاب،من بند الحوادث الذي قرر الوزير بإستحداثة مؤخرًا، على منظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة.

وفور وقوع حادث غرق المعدية على نهر النيل بقرية نكلا بمنشأة القناطر، أمس الأحد، وجه الوزير شحاتة، إدارة العمالة غير المنتظمة،ومديرية عمل الجيزة، بمتابعة الحادث، والحصول على كشف كامل بأسماء الضحايا من شركة المقاولات التي يعملون بها باليومية، وتبين أنهم من محافظات كفر الشيخ، الجيزة، والفيوم، وعددهم 15 عاملًا، لقي 10 منهم مصرعهُم، وأُصيب 5 أخرون.

فرص عمل للشباب بالخارج

دعت وزارة العمل، الشباب المصري الراغب في السفر للعمل بالخارج، إلى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، وتسجيل البيانات المطلوبة.

وأعلنت وزارة العمل، عن فتح باب التسجيل من اليوم، "للعمل الموسمي بالخارج" ، على مهنة "عامل زراعي"، مؤكدة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل و الخارج، وتحقيق دور الوزارة فى رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية، للعمالة المصرية المؤهلة ،على أن يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة: https://www.manpower.gov.eg، مع العلم بأنه لن يتم قبول اي طلبات من راغبي العمل،يدوياً بديوان عام "الوزارة".

وظائف جديدة للشباب بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وجدد حسن شحاتة وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه وزير العمل، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف.

وقالت العمل، إنها تلقت طلبات من 32 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 2674 وظيفة مٌتوفرة الأن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وتوجد الوظائف في هذه المحافظات:- القاهرة ، والجيزة ، والغربية ، والفيوم ، والقليوبية ،ودمياط ، وسوهاج ، وأسيوط ، وبورسعيد ، والبحر الأحمر.

وفي تخصصات: مشرف فريق ، وسكرتارية ، وعضو فريق ، ومساعد مدير مطعم ، ومشرف مطعم ، ومهندسين جودة وأوتوميشن وإنتاج وكهرباء ، ومحاسببين ، وشئون عاملين ، ومهندس زراعى ، ومندوب تسويق وبيع ، وأمين مخازن ، ومسئول تمويل ، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ، وموظف استقبال ، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة ،وطباخين،وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.