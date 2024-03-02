تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة نواذيبو اليوم بدوري الأبطال

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة فريق نواذيبو عصر اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تعد تحصيل حاصل لخروج الفريقين من دور المجموعات وتأهل صن داونز ومازيمبي.

وتنطلق صافرة مباراة بيراميدز نظيره نواذيبو في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وتذاع علي قناة بي ان سبورتس اتش دي 6.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أسامة جلال – أحمد فتحي – محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – إبراهيم عادل

خط الهجوم – مصطفي فتحي – فيستون ماييلي – رمضان صبحي

طاقم حكام مباراة بيراميدز ونواذيبو

ويدير المباراة طاقم حكام مكون من، جيلي ألفريد، وكاجارا موكوينا المساعد الأول، وخاموسي رازوميساني المساعد الثاني، وماسيكويل بامبيسو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة يعقوب علي من جيبوتي، ويراقب الحكام ووريتا هاييلو من أثيوبيا، ومراقب المباراة سايكا تيني من كوت ديفوار، والمنسق الأمني ليديا ياكو من غانا، والمنسق الإعلامي إيناس مظهر من مصر.