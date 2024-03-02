النائبة الوفدية سوسن حافظ تساعد المرضى بقافلة طبية بالإسكندرية

شاركت النائبة الوفدية سوسن حافظ عضو مجلس النواب عن دائرتى باب شرقى وسيدى جابر، وحدة صحة المطارب محافظة الاسكندرية لتنظيمها قافلة طبية لعلاج المرضى واهالى المنطقة لاجراء لهم كافة التحاليل الطبية المطلوبة لهم .

وشارك في القافلة النائبة الدكتورة سارة النحاس وبالتعاون مع الدكتور عمرو منسي أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو جعفر أخصائي أمراض النساء والتوليد والدكتورة ماجي كرم طب الأطفال وحديثي الولادة والدكتور لورا ميخائيل أخصائي تغذية العلاجية والدكتور أحمد إبراهيم استشاري باطنة وجهاز هضمي وكبد والدكتور جوزيف رمزي أخصائي أمراض النساء والتوليد والدكتورة رانيا أبو علفة أخصائية أمراض النساء والتوليد.

جاء ذلك بالتعاون مع مستشفيات الأندلسیة وبالتنسيق مع شركة الأسراء للأدوية والدكتورة هبة عيسى والدكتورة ميار سعيد و الدكتورأحمد اللقاني

كما تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان وتوزيع العلاج لأهالي منطقة المطار على أيدي أطباء متخصصين (أمراض النساء والتوليد وصحة المرأة- أمراض الباطنة والجهاز الهضمي- طب الاطفال وحديثي الولادة) للكشف على مئات الحالات.