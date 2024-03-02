" نصر " : لن نفرط في حقوق الزمالك

بعد استلام غرامة " كهربا " بالكامل

أكد هشام نصر نائب رئيس الزمالك أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب، يسعى لإنجاز العديد من الملفات التي تخص القلعة البيضاء من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وأضاف لم يتم طرح ملف غرامة كهربا خلال زيارة مجلس الأهلي للزمالك، ولكن بطبيعة الحال، وفي ظل تحسن العلاقات بين الناديين، تم تسوية الأمر".

وأكد أن الزمالك أمامه عدة ملفات مهمة يسعى لحلها وإنجازها، وعلى رأسها مستحقات المغربي خالد بوطيب والمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وعن سداد كهربا للغرامة بالجنيه، قال: ما الفارق بالنسبة للجمهور فيما يخص سداد المبلغ بالدولار أو الجنيه المصري، المهم ان الزمالك حصل على قيمة الغرامة بالكامل ، وعلي اجماهير ان تتأكد اننا ان نفرط في حق من حقوق الزمالك.

وأشار إلى أن الزمالك يتابع ملف تجديدات عقود اللاعبين، ويستهدف تحقيق طموحات جماهيره، موضحا أن شيكابالا يستحق التكريم والتجديد.

من جانبه قال حسام المندوه أمين صندوق بنادي الزمالك ان محمود كهربا قام بسداد الغرامة الموقعة عليه بالكامل، وتم إيداعها في حساب النادي بالبنك ، ولا صحة لما اشتعه البعض بشأن تقسيط الغرامة ولا يوجد أي جدولة .

علي جانب اخر رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح لاعبيه راحه بعد الفوز مساء أمس الأول على الداخليه بهدف نظيف فى الجوله الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز ليرفع الفريق رصيده إلى 15نقطة يحتل بهم المركز الثانى عشر، في حين توقف رصيد الداخلية عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث عشر ، وخاض الأبيض تدريبه في العاشرة صباح أمس الجمعة على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعداداً للقاء سوار الغيني غدا في الجولة الاخيرة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال جوزيه جوميز أن مباراة الداخلية كانت صعبة ولم يكن هناك مساحات أمام لاعبي فريقه في الشوط الأول وكان علينا أن نخلق المزيد من الفرص في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني كان أداء الفريق أسرع وصنعنا فرص للتهديف حتى سجلنا الهدف وأبارك لفريق الداخلية على المستوى الذي قدمه في اللقاء.

وأعرب جوزيه جوميز عن سعادته بالفوز وحصد الثلاث نقاط، موضحا أن الزمالك يستحق الفوز في اللقاء مشيراً إلى أنه في فترة تعرف على اللاعبين وقام بمنح الجميع فرصة حتى يتعرف عليهم مضيفا أنه كان يتمنى تسجيل أهداف مبكره في لقاء اليوم لمنح فرصة لعدد أكبر من اللاعبين في اللقاء.

وأشار المدير الفني البرتغالي إلى أنه سيمنح الفرصة في لقاء سوار الغيني المقبل بالكونفدرالية لعدد أخر من اللاعبين للتعرف عليهم.

وأضاف جوميز :"الزمالك يضم حارسين على أعلى مستوى، والمنافسة بينهما أمر صحي، والجميع يحارب من أجل حجز مكانه في التشكيل وكل هذا في مصلحة الفريق ولا أفضل تعديل أماكن اللاعبين ومراكزهم في الملعب من أجل مصلحة الفريق مشيرا الى أن ياسر حمد حصل على الفرصة في لقاء أبو سليم السابق في بطولة كأس الكونفدرالية، وعدم مشاركته في لقاء اليوم أمر عادي خاصة وأن الفريق يضم عدد كبير في كل المراكز.