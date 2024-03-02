موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق نواذيبو عصر اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تعد تحصيل حاصل لخروج الفريقين من دور المجموعات وتأهل صن داونز ومازيمبي.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو بدوري الابطال

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره نواذيبو في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونواذيبو بدوري الأبطال

وتذاع مباراة بيراميدز ونواذيبو بدوري أبطال افريقيا علي قناة بي ان سبورتس اتش دي 6.

طاقم حكام مباراة بيراميدز ونواذيبو

ويدير المباراة طاقم حكام مكون من، جيلي ألفريد، وكاجارا موكوينا المساعد الأول، وخاموسي رازوميساني المساعد الثاني، وماسيكويل بامبيسو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة يعقوب علي من جيبوتي، ويراقب الحكام ووريتا هاييلو من أثيوبيا، ومراقب المباراة سايكا تيني من كوت ديفوار، والمنسق الأمني ليديا ياكو من غانا، والمنسق الإعلامي إيناس مظهر من مصر.