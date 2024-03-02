البلدية يسعي لاستعادة ذاكرة الانتصارات امام الإسماعيلي في الدوري

يستضيف في الساعة السابعة من مساء اليوم السبت فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي ، فريق بلدية المحلة في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو في المركز الثالث عشر برصيد ١٣ نقطة جمعهما من ١٣ مباراة حيث حقق الفوز في ٣ مباريات وتعادل في ٤ وتلقى الهزيمة في ٦ مباريات، بينما يحتل المحلة المركز الرابع عشر برصيد ١٣ نقطة جمعهما من ١٤ مباراة حيث حقق الفوز في ٣ مباريات وتعادل في ٤ وتلقى الهزيمة في 7 مواجهات .

ويتطلع الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق في لقاء اليوم لتحقيق الفوز خاصة وان كان يغيب عن الفريق الحارس محمد فوزي ومحمد مخلوف ومروان حمدي وأحمد الشيخ للاصابة ، و محمد هاشم وكريم عرفات وأحمد محسن وباسم مرسي لأسباب فنية .

وحرص ايهاب جلال على دخول الفريق معسكر مغلق أمس الجمعة في إطار التحضير لمواجهة بلدية المحلة ، وعقد المدرب العديد من الجلسات مع لاعبي الفريق وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز وأكد لهم أنه يثق جيداً في قدراتهم .

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الإسماعيلي كلا من الحارس أحمد عادل عبد المنعم .. وفي الدفاع حاتم سكر، محمد دسوقي، محمد عمار، عصام صبحي .. وفي الوسط هشام محمد، محمد بيومي ، إيريك تراوري، عمر الساعي، عبد الرحمن مجدي، وفي الهجوم نادر فرج .

في المقابل يدخل فريق بلدية المحلة المباراة تحت قيادة أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق وهو يتطلع للعودة للانتصارات بعد الهزائم المتتالية التي مني بها في المباريات الاخيرة .

وطالب المدير الفني من لاعبي الفريق ضرورة التركيز جيدًا في اللقاء وإستغلال نقاط ضعف الدراويش من أجل النجاح في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط والعودة من جديد إلى طريق الإنتصارات .

ومن المتوقع أن يدخل الفريق اللقاء بتشكيل يضم في حراسة المرمى أحمد حسين.. وفي الدفاع محمد عبدالرازق - هشام شعبان - عبدالله جمعة - أحمد رضا.. وفي الوسط أحمد كهربا - يوسف حسن - غسلام مرزوق - كريم ممدوح.. وفي الهجوم محمد أميسي - حسام أشرف.